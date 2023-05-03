الاستعلام عن حالة حارس عقار شرع زميله فى قتله بسبب المخدرات

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول اتهام عاطل بالشروع فى قتل زميله بسبب المخدرات.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيداً لسؤاله.

تلقي المقدم أحمد السويركي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال حارس عقار في عقده الرابع به آثار لطلق وحالته العامة سيئة وادعاء تعدي آخر؛ وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المصاب أفادوا بحدوث مشاجرة بين المصاب وزميله بسبب خلافات مالية علي شراء مخدرات.

بعمل التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم بمأمورية أمنية أعدت له وأمكن ضبطه وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.