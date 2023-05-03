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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أسوان يتقدم على المصري بثلاثية مقابل هدف في الشوط الأول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انتهى الشوط الأول من مواجهة المصري البورسعيدي، ونظيره  أسوان، بتقدم الأخير، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالأسكندرية، لحساب منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

 وتقدم المصري بهدف اللقاء الأول عن عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 14، وتمكن أسوان من معادلة النتيجة سريعًا في الدقيقة 20 عن طريق محمود حمدي زكي، وأضاف حمدي زكي هدفه الشخصي الثاني وهدف تقدم أسوان في الدقيقة 39، وأحرز هدف أسوان الثالث بلال السيد مع الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

ويقود جريندو هجوم المصري البورسعيدي في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: احمد عماد ، عماد الدين بوبكر ، اسلام ابوسليمة ، عمرو سعداوي

خط الوسط: اسلام عطية ، ايزي ايمكا  ، محمد جريندو ، رجب عمران ، عبد الرحيم دغموم

خط الهجوم: عبدة يحيى

وضمت دكة البدلاء كلا من: محمود جاد ، محمد الفيومي ، احمد شداد ، زياد فرج ، محمد الظريف ، عدنان عثمان ، حسن علي ، عمرو المرسي ، حسام حسن.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع، فى ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، حصدها من 26 مباراة.

المصري البورسعيدي اسوان مسابقة الدوري