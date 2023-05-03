السوبر المصري.. بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة إلى الإمارات لمواجهة الأهلي "صور"

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز القاهرة في طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي تحضيرا لخوض مباراة السوبر المصري والتي تجمعه بالنادي الأهلي بعد غد الجمعة.

ويلتقي بيراميدز وصيف الدوري الممتاز مع الأهلي بطل كأس مصر في السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار لقاء السوبر .

خاض الفريق مرانا أخيرا في القاهرة قبيل السفر للإمارات استمر لمدة ساعة ونصف ركز خلاله الجهاز الفني على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية وظهرت الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين وجاهزيتهم لخوض اللقاء الهام.

السوبر المصري.. تأخر إقلاع طائرة بعثة بيراميدز إلى أبوظبي

كان قد تأخر إقلاع الطائرة الخاصة التي تقل نادي بيراميدز إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض السوبر المصري أمام النادي الأهلي رغم تواجد البعثة منذ الثالثة عصرا في مطار القاهرة الدولي.

وتواجدت البعثة في المطار حتى الآن بسبب التأخر في إنهاء إجراءات سفر جميع أفرادها، رغم أنه كان من المفترض إقلاع الطائرة مباشرة في السادسة مساء.