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الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

طلاب مدارس الكنيسة الإنجيلية يدعمون مرضى سرطان الأطفال

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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قامت احدي المدارس التابعة لسنودس النيل الإنجيلية، بزيارة مجتمعية لمستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال، وذلك للمساهمة في توصيل رسالة حب للآخرين، وإدخال السرور في أنفسهم، من خلال التبرع وتقديم الهدايا والدعم النفسي للمرضى في رحلتهم العلاجية.

 

وتأتي الزيارة في إطار الدور المجتمعي لمدارس الكنيسة الإنجيلية، وتقديرًا للمستشفى وما تشكله من إضافة مهمة للقطاع الصحي لخدمة الآلاف من مرضى الاورام بصورة يومية.

 

وعبر طلاب المدرسة عن سعادتهم بزيارة المستشفي، التي تقدم كافة الخدمات للمرضى بأحدث الأجهزة العالمية وأفضل الإمكانيات، بجانب الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى، موجهين الشكر لجميع العاملين بالمستشفى على المستوى المميز.

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المدارس سنودس النيل الانجيلي لمستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال الكنيسة الإنجيلية