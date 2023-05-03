طلاب مدارس الكنيسة الإنجيلية يدعمون مرضى سرطان الأطفال

قامت احدي المدارس التابعة لسنودس النيل الإنجيلية، بزيارة مجتمعية لمستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال، وذلك للمساهمة في توصيل رسالة حب للآخرين، وإدخال السرور في أنفسهم، من خلال التبرع وتقديم الهدايا والدعم النفسي للمرضى في رحلتهم العلاجية.

وتأتي الزيارة في إطار الدور المجتمعي لمدارس الكنيسة الإنجيلية، وتقديرًا للمستشفى وما تشكله من إضافة مهمة للقطاع الصحي لخدمة الآلاف من مرضى الاورام بصورة يومية.

وعبر طلاب المدرسة عن سعادتهم بزيارة المستشفي، التي تقدم كافة الخدمات للمرضى بأحدث الأجهزة العالمية وأفضل الإمكانيات، بجانب الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى، موجهين الشكر لجميع العاملين بالمستشفى على المستوى المميز.

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