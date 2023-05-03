الدوري السعودي.. حجازي وحامد أساسيان في تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، التشكيل الأساسي من لاعبيه، الذي يخوض به مواجهة التعاون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 25 من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

ويحل اتحاد جدة، اليوم الأربعاء، ضيفًا على التعاون بملعب الملك عبدالله ببريدة، حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في التشكيل الأساسي للاتحاد، ليشارك النجمين المصريين للمباراة الـ21 في الدوري السعودي سويًا هذا الموسم بقميص النمور.

ويحتل اتحاد جدة، صدارة جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 59 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما يأتي التعاون سادسًا برصيد 37 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي – أحمد شراحيلي – أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد – برونو هنريكي – إيجور كورنادو – عبد الرحمن العبود

وفي الهجوم: رومارينيو – عبدالرزاق حمدالله.