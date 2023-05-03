ضياء رشوان: مصر لم تشهد حوارا بهذا الشكل على مدار التاريخ

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مصر لم تشهد حوارا بهذا الشكل عن الحوارات السابقة.

وأضاف رشوان خلال كلمته فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أنه لا يوجد اي شخص ممنوع من الحوار الا من تلوثت يديه بالدماء، مشيرا إلى ان كافة القوي السياسية في مصر مشاركة في الحوار.

وتابع، ان الرئيس عيد الفتاح السيسي ليس لديه حزب سياسي، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة علي الخروج بنتائج ملموسة وواضحة.



وقد انطلق منذ قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.

ويجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.