إطلاق إشارة التشغيل التجريبي للوحدة الصحية بكوم البيجا ضمن "حياة كريمة".. صور

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة التشغيل التجريبي للوحدة الصحية بقرية كوم البيجا التابعة لمركز فرشوط، كما تفقد أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة بقرية العسيرات بمركز فرشوط، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، ووعدد من القيادات التنفيذية .

وأوضح محافظ قنا، أن الوحدة الصحية بقرية كون البيجا مقامة على مساحة 260 م، وتتكون من ثلاثة طوابق، تضم (عيادة أسنان - عيادة تنظيم أسرة - غرفة استقبال وطوارئ - عيادة نساء وتوليد - غرفة تطعيمات - معمل تحاليل - غرفة تثقيف صحي - صيدلية - غرفة نفايات - غرفة تعقيم - مغسلة - سكن أطباء - سكن تمريض - غرفة رعاية أمومة وطفولة)، كما تفقد عيادات الوحدة الصحية، واطمأن على مستوى التجهيزات، مؤكدا أن الوحدة تقدم أفضل الخدمات الطبية للمرضي والمترددين بما يحقق حياة كريمة وآدمية لهم .

وتابع محافظ قنا جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة بقرية العسيرات، المقامة على مساحة 750 م ، وتتكون من ثلاثة طوابق وتضم (عيادة طب أسرة – عيادة أسنان – عيادة إسعافات أولية – صيدلية – معمل دم وطفيليات – مكتب تثقيف صحى – سكن للطاقم الطبي)، بنسبة تنفيذ وصلت إلى مرحلة التشطيبات النهائية، وجار الانتهاء من أعمال توصيل المرافق، وتوريد الأجهزة الطبية والأثاث اللازم تمهيدا لافتتاحها وتشغيلها تجريبيا، لخدمة أكثر من 40 ألف نسمة.

وقال "الداودي" إن المنشآت الطبية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، خاصة أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

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