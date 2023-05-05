الأهلي وبيراميدز في «كلاسيكو سوبر» على ملعب «محمد بن زايد»

«أهلا بكم فى بلاد الخير».. شعار ترفعه الكرة المصرية فى مباراة السوبر المصرى فى السابعة ونصف مساء اليوم الجمعة بين الأهلي وبيراميدز على ملعب «محمد بن زايد» فى العاصمة الإماراتية أبوظبى.

وتتجه أنظار الجماهير المصرية إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة لمتابعة قمة جديدة وكلاسيكو مثير بين الأهلى وبيراميدز من أجل التتويج بلقب السوبر المصرى فى النسخة السادسة من البطولة التى تستضيفها بلاد «زايد الخير».

ويشارك الأهلى فى السوبر بصفته بطل كأس مصر للنسخة الماضية، بينما جاءت مشاركة بيراميدز بالصدفة بعد اعتذار نادي الزمالك، ليحل محله الفريق السماوى بصفته وصيف الدورى والكأس فى آخر نسختين.

وعلى الصعيد الفني يخوض الأهلى اللقاء بمعنويات مرتفعة وصفوف مكتملة بحثا عن لقب جديد وتتويج آخر فى سجل الإنجازات الحمراء على صعيد البطولات المحلية.

ويسعى مارسيل كولر المدير الفنى للمارد الأحمر للفوز باللقب متسلحا بكتيبة النجوم الذين سبق لهم الفوز على بيراميدز والتتويج بلقب كأس مصر منذ أيام بهدفين مقابل هدف، ومن قبلها الفوز على الفريق السماوى بثلاثية فى الدورى.

ويمتلك الأهلي مفاتيح لعب سحرية وخبرات كبيرة لحسم اللقب على رأسها القائد محمد الشناوى حارس المرمى العملاق إلى جانب قوة خط الدفاع المتمثلة فى محمد عبدالمنعم ومحمود متولى إلى جانب خبرات على معلول وحمدى فتحى وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا.

ويغيب عن الأهلى فى السوبر عمرو السولية ورامى ربيعة والبرازيلى برونو سافيو وأيمن أشرف وشادى حسين وياسر إبراهيم.

فى المقابل سيكون أمام بيراميدز فرصة كبيرة لرد الاعتبار أمام الأهلى وتحقيق الفوز للتتويج بأول لقب فى تاريخه متسلحا بطموحات كبيرة ودوافع قوية لتعويض الإخفاقات السابقة.

ويمتلك فريق بيراميدز بقياد مديره الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو عددا من اللاعبين الذين يستطيعون صناعة الفارق والفوز على الأهلي من أجل تحقيق اللقب الأول.

ويتسلح بيراميدز بخبرات عدد من النجوم على رأسهم أحمد الشناوى وأحمد فتحى وعلى جبر وأحمد سامى بالإضافة للنجم رمضان صبحى ولاعب الوسط البوركينى بلاتى توريه والجنوب أفريقى فخرى لاكاى والمهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف وصانع الألعاب المغربى وليد الكرتي.

كما يمنح القدر فريق بيراميدز فرصة كبيرة للثأر من الأهلي بعد أن شارك فى مباراة السوبر بالصدفة عقب اعتذار الزمالك وهو ما سيكون دافعا كبيرا للاعبين والجهاز الفنى لرد الاعتبار من الهزيمة أمام الأهلى فى نهائى الكأس وخسارة اللقب الذى كان قريبا من الفريق السماوى.

ويفقد بيراميدز خدمات النجم الأول والقائد عبدالله السعيد الذى تعرض للإصابة فى نهائى الكأس أمام الأهلى أيضا، كما يغيب المدافع الدولي أسامة جلال للإصابة أيضا.