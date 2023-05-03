مقرر "أولويات الاستثمارات": مصر ستفتخر أمام العالم بانطلاق الحوار الوطني

قال أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إننا اليوم فى عرس ديمقراطي شعبي حقيقي وأن مصر ستفتخر أمام العالم بانطلاق الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه يعد أداة ديمقراطية لم تكن موجودة فى مصر من قبل.

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن انطلاق الحوار الوطني في الوقت الحالي أمر يحسب للقيادة السياسية، خاصة مع هذه الجرأة على مواجهة شعب مصر بمختلف القوى السياسية فى وقت اقتصادي صعب.

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، “على مدار الفترة السابقة كان هناك مئات الاجتماعات الخاصة بالحوار الوطني لجميع القضايا، وتم جمع أكثر معلومات مرتبطة بالمشاكل الاقتصادية المصرية للعمل على وضع حلول لها خلال الجلسات”.

وأوضح أن مصر أصبحت مناخا جاذبا للاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة بعد إنفاق 324 مليار جنيه في البنية التحتية، ويمكن التوجه لأي منطقة صناعية تابعة للدولة لتجد مصادر المياه والطاقة متوفرة وبيئة استثمارية خصبة.