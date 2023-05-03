وزير الرياضة: السوبر هو مهرجان رياضي مصري على أرض الإمارات

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مجلس أبو ظبي الرياضي مستضيف للسوبر المصري وليس الأهلي والزمالك.

وأضاف وزير الرياضة في تصريحات خاصةً لـ"البوابة نيوز" أن هذه ليست المرة الأولى التي تستضيف دولة الإمارات السوبر المصري، وسبق وأن التقى الأهلي والمصري البورسعيدي فى لقاء السوبر بالإمارات.

ووجه وزير الرياضة الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس أبو ظبي الرياضي على استضافة الحدث والمجهود الكبير فى ظل التعاون الكبير بين البلدين.

وأشار وزير الرياضة إلى أن أي كان الفريقان اللذين حددهما اتحاد الكرة المصري للمشاركة في المباراة فالهدف أن يقام مهرجان رياضي مصري على أرض الإمارات لما بين البلدين من علاقات وطيدة حكومة وشعبا.

ويؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الثاني في الإمارات على ملعب “الكريكت” في أبو ظبي، في تمام الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري مساء يوم الجمعة المقبل.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز في السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان الفريق قد خاض مرانه الأول مساء أمس على نفس الملعب، وتضمن العديد من الفقرات البدنية والاستشفائية؛ للتخلص من الإجهاد، ثم أجرى مارسيل كولر، المدير الفني، تقسيمة قوية اشتملت على العديد من النقاط الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة السوبر.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي، قد وصلت إلى الإمارات عصر أمس، بعد رحلة طيران استغرقت قرابة الثلاث ساعات والنصف، من مطار القاهرة إلى مطار أبو ظبي.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى الإمارات مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي بعد غدا الجمعة على ملعب “محمد بن زايد” في أبوظبي.

ويخوض بيراميدز مباراة السوبر بديلا عن الزمالك الذي اعتذر عن عدم خوض اللقاء بسبب أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب المارد الأحمر.

وجاءت مشاركة بيراميدز في السوبر بالصدفة وفي اللحظات الأخيرة لإنقاذ الموقف بعدما وجد اتحاد الكرة نفسه في موقف حرج عقب اعتذار الزمالك.

وترددت في الساعات الماضية أن نادي بيراميدز رفض في البداية خوض مباراة السوبر متضامنا مع الزمالك خاصة في ظل وجود أزمة بين مالك نادي بيراميدز ومسئولي الجبلاية منذ مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي ورفض اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب، وتهديد سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز بسحب الاستثمارات من مصر.

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن النادي رحبت من البداية بخوض مباراة السوبر المصري، ولا صحة للشائعات التي ترددت عن وجود أزمة في النادي بعد موافقة الإدارة التنفيذية على خوض اللقاء.