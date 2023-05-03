تسليم مشاريع "التمكين الاقتصادي" للأسر الأولى بالرعاية فى جميع مراكز الدقهلية

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الدقهلية تحت قيادة الدكتور، وائل عبدالعزيز، وكيل الوزارة، فى دعم 2790 أسرة على مدار أكثر من عشرة سنوات فى جميع مراكز المحافظة، وذلك من خلال تسليم مشاريع تمكين اقتصادى متنوعة ما بين بقالة وخضراوات وفواكه وصالون حلاقة وبيع قطع غيار وإصلاح موتسيكلات وترسيكلات وملابس وأحذية وبقالة وورشة تغيير زيوت وإصلاح كاوتش وأحذية وخردوات ومكواة بخار وورشة تصنيع وبيع نجارة ومجمدات وخضراوات وبيع وتغيير زيوت وخياطة وبيع ملابس ومفروشات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الدقهلية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذى يمنحه كل وسائل العمل والربح، وتتنوع هذه المشروعات ما بين المحلات التجارية وورش النجارة أو الحياكة أو الحدادة، فضلا عن توفير رؤوس المواشي لمن يرغب فى ذلك .

وأوضح شعبان أن الهدف من توزيع المشاريع فى الدقهلية التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة .

ولفت «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

IMG-20230503-WA0146

IMG-20230503-WA0147

IMG-20230503-WA0148

IMG-20230503-WA0144