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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق شقة سكنية بشارع جامعة الدول بالعجوزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع المدينة المنورة من جامعة الدول العربية دائرة قسم شرطة العجوزة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع المدينة المنورة من جامعة الدول العربية دائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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