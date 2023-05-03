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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أزهر مطروح: ختام فعاليات الأسبوع الأول للبرنامج التدريبي Microsoft Excel للإداريين

أزهر مطروح يختتم
أزهر مطروح يختتم فعاليات الأسبوع الأول للبرنامج التدريبي
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اختتمت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأربعاء،   فعاليات  الأسبوع الأول للبرنامج التدريبي Microsoft Excel وتطبيقاته، والمخصصة للإداريين بمنطقة مطروح الأزهرية ومعاهدها، بقاعة الحاسب الآلي، بديوان عام المنطقة في مدينة مرسى مطروح.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم، بالعمل الفعلي للمدربين خلال فتره التدريب، مشيرا إلى أن الهدف من التدريب هو تطوير مهارات الإداريين وتمكينهم من التميز في أداء أعمالهم في أسرع وقت ممكن من خلال اكتساب وإتقان مهارات اكسل وإدارة البيانات وتحليلها.
 جدير بالذكر أن التدريب بدأ السبت الماضي، ولمدة أسبوع لعدد 22 متدربا.

أزهر مطروح: ختام فعاليات الأسبوع الأول للبرنامج التدريبي Microsoft Excel

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مطروح أزهر مطروح الأسبوع الأول للبرنامج التدريبي عبد العظيم سالم رئيس الادارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية Microsoft Excel