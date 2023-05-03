مصرع وإصابة 11 أوكرانيًا في ضربات روسية جديدة

أعلنت الإدارة الإقليمية، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، في عدة ضربات روسية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا. وقالت الإدارة على تليجرام إنه خلال الليل من الثلاثاء إلى الأربعاء، قتلت امرأة تبلغ من العمر 66 عامًا في قصف بقرية كوزاتسكي، وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 78 عامًا بجروح خطيرة بنيران المدفعية في دنيبروفسكي.

قالت الإدارة العسكرية بالعاصمة إن الضربة الجوية الروسية، هي الثالثة في ستة أيام، استهدفت مدينة كييف ليل الثلاثاء / الأربعاء. وبحسب المصدر ذاته، فإن الدفاع المضاد للطائرات الأوكراني أسقط جميع الطائرات المسيرة المتفجرة التي استخدمت خلال هذه الغارة، دون وقوع إصابات أو أضرار.