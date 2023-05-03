القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما كمية من الأفيون بالقليوبية

ألقت مديرية أمن القليوبية، القبض على تاجري مخدرات يقومان بترويج العقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وبحوزتهما 16 ألف قرص مخدر وكمية من الأفيون واعترف بارتكابهما واقعة ترويج العقاقير المخدرة عبر الفيس بوك وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية تفيد قيام شخصين بإدارة صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية فجرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد مدير أمن القليوبية ونجحت الاجهزة الامن فى القبض على المتهمان وبحوزتهما 16000 قرص مخدر لعقار "باركينول كمية من مخدر الأفيون و3 هواتف محمولة و مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترف بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات بيع الأدوية المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.