ads
الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

خلال الأسبوع الجاري.. مطار مرسى علم يستقبل 138 رحلة من 11 دولة أوروبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار الاسبوع الجاري ، 138 رحلة طيران، وذلك بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بتسهيل إجراءات الوصول إلى الركاب الوافدين فور وصولهم إلى أرض المهبط حتى وصولهم إلى الفنادق المختلفة المطلة على شاطئ البحر الأحمر للاستمتاع بإجازاتهم.

وتبين من جداول التشغيل الأسبوعية أن مطار مرسي علم اولي، استقبل امس الثلاثاء،  20 رحلة بينهم 5 رحلات من التشيك، و6 من بولندا، ورحلتين من المطارات الألمانية و3 من إيطاليا ورحلة من هولندا وأخرى من بلجيكا ولكسمبورج وسويسرا.

وأوضحت جداول التشغيل الأسبوعية أنه من المقرر وصول 138 رحلة طيران خلال الأسبوع من 11 دولة أوروبية مختلفة أغلبها وصولا البولنديين والتشيك والألمان ثم الايطاليين، حيث تقوم السلطات المختصة بإنهاء إجراءات وصولهم للاستمتاع بالبحر الأحمر.

المطارات الألمانية مطار مرسى علم الدولى رحلة طيران