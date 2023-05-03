خلال الأسبوع الجاري.. مطار مرسى علم يستقبل 138 رحلة من 11 دولة أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار الاسبوع الجاري ، 138 رحلة طيران، وذلك بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بتسهيل إجراءات الوصول إلى الركاب الوافدين فور وصولهم إلى أرض المهبط حتى وصولهم إلى الفنادق المختلفة المطلة على شاطئ البحر الأحمر للاستمتاع بإجازاتهم.



وتبين من جداول التشغيل الأسبوعية أن مطار مرسي علم اولي، استقبل امس الثلاثاء، 20 رحلة بينهم 5 رحلات من التشيك، و6 من بولندا، ورحلتين من المطارات الألمانية و3 من إيطاليا ورحلة من هولندا وأخرى من بلجيكا ولكسمبورج وسويسرا.



وأوضحت جداول التشغيل الأسبوعية أنه من المقرر وصول 138 رحلة طيران خلال الأسبوع من 11 دولة أوروبية مختلفة أغلبها وصولا البولنديين والتشيك والألمان ثم الايطاليين، حيث تقوم السلطات المختصة بإنهاء إجراءات وصولهم للاستمتاع بالبحر الأحمر.