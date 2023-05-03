ننشر أهم بنود مذكرة التفاهم بين ميناء دمياط وجامعة المنصورة الجديدة

وقعت هيئة ميناء دمياط، منذ ساعات، مذكرة تفاهم مع جامعة المنصورة الجديدة بهدف وضع إطار للتعاون بين الجانبين فيما يخص تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات ونقل العلوم والتكنولوجيا بما يعود بالمنفعة على الجانبين .

‏حيث قام بالتوقيع اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

جاء ذلك بحضور عميد كلية الهندسة بالجامعة ومدير البرامج الهندسية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وقيادات هيئة ميناء دمياط .

كما حضر التوقيع اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الهيئة.

وفيما يلي أهم ما تضمنته مذكرة التفاهم:

١.تقديم كافة الدعم و المساندة للطلبة من منطلق مسئوليتها المجتمعية للربط بين المواد العلمية و النظرية و الواقع العملي بالشراكة مع جامعة المنصورة الجديدة للمساعدة في إعداد خريجين مؤهلين علميا و مهنياً قادرين على تحقيق التنافسية في سوق العمل.

٢.تقديم برامج تعليمية و تدريبية متميزة بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين حرصا منهم على تنمية الإستثمار في العنصر البشري.

٣.تقديم الخدمات الجامعية المختلفة حرصاً من الجامعة على تحقيق أقصى استفادة متبادلة بين الجانبين.

من جانبه رحب اللواء بحري أحمد حواش، بالدكتور معوض الخولي وضيوف الهيئة من جامعة المنصورة الجديدة ونقل لهم تحيات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وأكد على حرص هيئة ميناء دمياط على تقديم كافة الدعم و المساندة للطلبة من منطلق مسئوليتها المجتمعية للربط بين المواد العلمية و النظرية و الواقع العملي بالشراكة مع جامعة المنصورة الجديدة للمساعدة في إعداد خريجين مؤهلين علميا و مهنياً قادرين على تحقيق التنافسية في سوق العمل.

وأضاف أن هذا التعاون سيكون إضافة جديدة وقوية لا سيما أن جامعة المنصورة الجديدة تعد أحد أهم الجامعات المصرية التي تقدم برامج تعليمية وتدريبية متميزة بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين حرصا منهم على تنمية الإستثمار في العنصر البشري، وهو الأمر الذي أكد عليه الدكتور معوض الخولى.

‏وأوضح اللواء حواش أن جامعة المنصورة الجديدة على استعداد كامل للتعاون بتقديم الخدمات الجامعية المختلفة حرصاً من الجامعة على تحقيق أقصى استفادة متبادلة بين الجانبين .