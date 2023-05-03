مبعوث مجلس السيادة: زيارتنا للقاهرة دلالة على اهتمامنا بالعلاقات المصرية السودانية

قال السفير دفع الله الحاج علي، مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني، إن زيارته للقاهرة جاءت دلالة على اهتمام السودان بالعلاقات السودانية المصرية وهي علاقات أزلية تربطها عرى قوية عبر التاريخ.

وأضاف خلال لقاء خاص بثته فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن "الزيارة للجامعة العربية أملتها ضرورة أن نتعاون مع الجامعة العربية وهي إحدى دوائر انتمائنا السياسي، والتقيت بالأخ الأمين العام أحمد أبو الغيط، والذي عرف عنه اهتمامه بكل ما يهم الدول العربية، وكان من أوائل الذين اتصلوا وأبدوا اهتماما بعد اندلاع النزاع».

وتابع مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني «اجتمعت معه ما يقارب الساعة وأخطرته بكل التطورات وتحدثت معه عما نتطلع إليه من دور رائد للجامعة العربية في كل ما يهم السودان ليس فقط خلال هذه الأزمة وإنما أيضا في المستقبل، وتحدثنا عن الهدنة التي تبنتها السعودية والولايات المتحدة والتي هي في طور التشكيل».

وأكد مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني،السوداني، أن الرئيس البرهان وافق على المبادرة الخاصة بالهدنة انطلاقا من اهتمامه الشخصي بأن يتحقق الأمن والاستقرار وتصل المساعدات الإنسانية للمواطنين المدنيين الذين تروعهم قوات الدعم السريع المتمردة، مؤكدا أن الموافقة على الهدنة ليس معناها تواصلا مباشرا مع عناصر الميليشيا المسلحة.