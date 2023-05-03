أسعار العملات اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

تباينت اسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 ، في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم 3 مايو 33.82 جنيه للشراء، و33.93 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري في البنك المركزي اليوم 38.24 جنيه للشراء، و38.37 جنيه للبيع .

سجل متوسط سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 22.70 جنيه للشراء و22.80 جنيها للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.30 جنيه للشراء، و34.45 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 23.41 جنيه للشراء، و23.51 جنيه للبيع

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.62 جنيه للشراء، و20.70 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.46 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار صرف العملا ت العربية اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي امام الجنيه في البنك المركزي اليوم 8.21جنيه ، و8.25 جنيه للبيع

في البنك الاهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي بداية اليوم 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية 8.21 جنيه للشراء ، و 8.25 جنيه للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي علي الارتفاعات التي سجلها نهاية تعاملات الأمس والتي سجلت ما بين 9 إلى 18 قرشا للبيع والشراء، مسجلا في البنك المركزي المصري 100.63جنيه للشراء و101.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر 99.66 جنيه للشراء، و100.68 جنيه للبيع

و في بنك القاهرة سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 100.40 جنيه للشراء، و101.00 جنيه للبيع

وبالنسبة لسعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم 8.39 جنيه للشراء ، و8.42 جنيه للبيع .

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري مستوى 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية مستوى 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدرهم داخل بنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري مستوى 8.22 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.77 جنيه للشراء، و82.11 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.00 جنيه للشراء، و80.50 جنيه للبيع.

بلغ الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.40 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.43 جنيه للشراء، و43.67 جنيه للبيع.