رحاب عبد الله لـ "صالون التنسيقية": مشروعات تخرج الطلاب حبيسة الأدراج

أكدت رحاب عبد الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة الاستفادة من مشروعات الخريجين التي يقدمونها للحصول على الشهادة الجامعية ثم يتم وضعها حبيسة في أدراج ودواليب الجامعات، وهو ما يسبب الأذى النفسي للطلبة، رغم أن الاستفادة من هذه المشروعات قد يحقق عائدا إيجابيا على المجتمع.

وأكدت عبد الله، خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني"، على أن هناك كليات عملية مثل الفنون الجميلة والهندسة يقدم طلابها مشروعات تخرج يمكن الاستفادة منها في تجميل الشوارع والميادين العامة، وكذلك في توفير الطاقة وما شابه من مشروعات ملئية بأفكار جديدة يمكن الاستفادة منها.

أدار الحوار خلال الصالون آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ محمد موسي، نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس أمناء التنسيقية، النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نهي ذكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعماد رؤوف، ومينا كرم، والدكتورة حنان وجدي، وأحمد مبارك، ومحمود ألماظ، ورحاب عبد الله، والدكتورة إيناس دويدار، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.

