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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد مشاجرة مع أهل زوجته.. مصرع أربعيني سقط من الطابق السابع بالوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
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لفظ أحد الأشخاص في عقده الرابع أنفاسه الأخيرة عقب سقوطه من الطابق السابع بعد مشاجرة مع أهلية زوجته بكورنيش النيل قرية طناش بدائرة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بكورنيش النيل قرية طناش بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين العثور على جثة "محمد ر ن ع" 34 سنة مقيم بقرية طناش إثر سقوطه من الطابق السابع بعد مشاجرة مع أهلية زوجته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي الوراق المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة. 

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