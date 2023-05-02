الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل مع سوسيداد في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أنويتا، في إطار منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإسباني.

وحاول لاعبو النادي الملكي على مرمى سوسيداد ولكن محاولاتهم لم تسفر عن أهداف، وظل الشوط الأول سجالا بين الفريقين حتى انتهى بالتعادل.

وبدأ ريال مدريد المباراة أمام ريال سوسيداد بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو.

خط الوسط: توني كروس - تشواميني - داني سيبايوس.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - ماريانو دياز - رودريجو.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث، فيما يأتي ريال سوسيداد في المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

