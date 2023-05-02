وزيرة الخارجية الكندية: أوتاوا ستبذل قصاري جهدها لإحلال السلام في السودان

أكدت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الثلاثاء، أن أوتاوا ستبذل قصارى جهدها لمساعدة السودان على تحقيق السلام.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الكندية في ختام زيارة إلى كينيا، حيث استمعت لأشخاص فروا من العنف في السودان والتقت بقادة من جميع أنحاء شرق إفريقيا لمناقشة كيف يمكن أن تساعد كندا في تحقيق السلام.

وفي مقابلة مع الصحفيين في نيروبي، قالت جولي إن كندا بحاجة إلى القيام بالمساعدة، ويمكنها القيام بذلك عن طريق إرسال مساعدات إنسانية، والدعوة إلى طرق آمنة للمجموعات التي تقدم المساعدة، وفقا لصحيفة "تورونتو ستار" الكندية.

وأضافت أن السودان لديه مجتمع مدني نابض بالحياة يحتاج إلى أن يكون له صوت في مستقبل البلاد التي انغمست في أعمال عنف بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومضت جولي قائلة إن مصدر قلقها الرئيسي هو أن الأزمة ستخرج عن نطاق السيطرة وتؤدي إلى أعمال عنف في البلدان المجاورة للسودان، مشيرة إلى أنها استغلت الرحلة أيضا للقاء كبار المسؤولين الكينيين حول الشراكات المحتملة مع كندا في مجالات مثل الدراسات المهنية.