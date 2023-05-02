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الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يعلن عن وظائف شاغره

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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أعلن الدكتور محمد موسي رئيس  جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك  اليوم عن حاجته لشغل عدد (5) وظائف قيادية وهي كالتالي.

1- رئيس الإدارة المركزية لحماية المستهلك
2- رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والتراخيص
3- رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق
4- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية
5- مدير عام الادارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي

إعلان الجهاز رقم (1) لسنة 2023 لشغل عدد (5) وظائف قيادية بالجهاز

نموذج طلب التقدم للوظائف

رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والتراخيص

رئيس إدارة مركزية للتنظيم ومراقبة السوق

رئيس إدارة مركزية لحماية المستهلك

مدير عام الادارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي

مدير عام الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية

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