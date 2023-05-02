جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يعلن عن وظائف شاغره

أعلن الدكتور محمد موسي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اليوم عن حاجته لشغل عدد (5) وظائف قيادية وهي كالتالي.
1- رئيس الإدارة المركزية لحماية المستهلك
2- رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والتراخيص
3- رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق
4- مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية
5- مدير عام الادارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي
إعلان الجهاز رقم (1) لسنة 2023 لشغل عدد (5) وظائف قيادية بالجهاز
نموذج طلب التقدم للوظائف
رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والتراخيص
رئيس إدارة مركزية للتنظيم ومراقبة السوق
رئيس إدارة مركزية لحماية المستهلك
مدير عام الادارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي
مدير عام الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية