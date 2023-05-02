جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يعلن عن وظائف شاغره

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السيسي يصدر قرارات عاجلة لدعم ورعاية العمال في عيدهم.. 48% زيادة في مظلة الحماية الاجتماعية خلال عام واحد.. واقتصاديون: الدولة حريصة على توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية لتخفيف الأعباء