ندى ثابت: الرئيس السيسي يقدر دور عمال مصر في بناء الوطن

أشادت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من حزمة قرارات جديدة خلال احتفالية عيد العمال، بالصالحية الجديدة في محافظة الشرقية.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الرئيس السيسي يثبت ويؤكد يومًا بعد يوم انحيازه لعمال مصر الشرفاء، الذين صنعوا المعجزات، وعبروا بمصرنا الغالية إلى بر الأمان، بعدما أحدثوا تنمية شاملة في كافة أرجاء الوطن ساهمت في تقدمه ونهوضه.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية الحكيمة تؤمن بقدرات عمال مصر، وتقدر دورهم العظيم في بناء الوطن وتدشين الجمهورية الجديدة، وما يواجهونه من صعوبات، مشيرة إلى أن الرئيس منذ توليه الحكم وهو يعمل جاهدًا على تذليل العقبات التي تواجههم.

وأوضحت النائبة، أن قرار إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، قرار عظيم يؤكد إنسانية القيادة السياسية، ويبث الطمأنينة في قلوب العمال.