اصطحاب المتهمين بقتل طفل لعدم دفع والده فدية لتمثيل الجريمة بمدينة نصر

اصطحبت أجهزة الأمن منذ قليل المتهمين بخطف طفل وقتله لطلب فدية من والده بمدينة نصر لتمثيل جريمتهم وسط حراسة أمنية مشددة.

وقام المتهمان بتمثيل طريقة ارتكابهم الجريمة فى حضور جهات التحقيق ورجال المعمل الجنائى.

شهدت مدينة نصر جريمة قتل مأساوية عندما أقدم شخصان على خطف، و قتل طفل عمره 10 سنوات لعدم دفع والده فدية مالية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة لطفل بإحدى العمارات السكنية بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طفل يدعى "صديق" عمره 10 سنوات مقتول خنفا وعلى جسده آثار تعذيب.

وعمل التحريات تبين أن الطفل حافظ للقرآن الكريم وهو الولد الوحيد لأبويه على 4 بنات، وتم خطفه منذ يومين عن طريق شخصان من جيرانه لطلب فديه من والده لعلمهم بثرائه وامتلاكه محل سوبر ماركت.

وأضافت التحريات أن المتهمين قتلوه وتركوا جثته بنفس العقار الذى يقيم فيه والده، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.