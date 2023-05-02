الدفاع الروسية: مقتل 495 جنديًا أوكرانيًا ومرتزقًا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 495 جنديا أوكرانيا ومرتزقا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلا عن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-29" و"سو-25".

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية الفريق إيجور كوناشينكوف -في إيجاز صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء إنه تم رصد أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في لوجانسك ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 جنديا، وتدمير مدرعتين قتاليتين و3 مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر D-20 ومدفع "جفوزديكا"، إلى جانب تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي رقم 14 في منطقة خاركوف.

أما في اتجاه كراسنوليمان، قال كوناشينكوف إن نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة "المركز" دمرت عددا من الأهداف في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، حيث ألحقت بالعدو خسائر تصل إلى أكثر من 65 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، ومركبتين، ومدفع هاوتزر D-20، وكذلك مستودع ذخيرة للواء رقم 81 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك الشعبية.

وفي اتجاه دونيتسك، قال إن القوات الروسية هاجمت من خلال عملياتها النشطة مناطق في الأجزاء الغربية من مدينة أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية)، وتم تنفيذ 7 طلعات جوية خلال الساعات الـ24 الماضية، كما أتمت وحدات المدفعية 74 مهمة لإطلاق النار، وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 290 جنديا أوكرانيا ومرتزقا، وتدمير دبابة واحدة، و4 مدرعات قتالية، و6 مركبات، ومدفع هاوتزر D-20.

وأشار إلى أن الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" ألحقت العدو خسائر تقدر بـ 50 جنديا وتدمير مدرعتين قتاليتين، و4 مركبات، إضافة إلى مدفع هاوتزر D-30 في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

ولفت إلى أنه تم تصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا و3 مركبات، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي رقم 124 في خيرسون، كما ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعة "سيلا" أضرارا بـ 92 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 124 مقاطعة.

وتابع أن القوات الجوية الفضائية الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-29" في دونيتسك الشعبية وفي منطقة خيرسون، ومقاتلة من طراز "سو-24" في منطقة خيرسون،علاوة على إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي خاركوف وخيرسون ولوجانسك الشعبية، كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 8 صواريخ من راجمات "هيمارس"، وصاروخين مضادين للرادار من نوع "هارم".