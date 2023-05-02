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الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس النيابة الإدارية يلتقي طلاب كلية الحقوق بجامعة السادات

جانب من المراسم
جانب من المراسم
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قام كل من المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة شادن معاوية حنفي رئيس جامعة مدينة السادات، بتبادل الدروع والهدايا التذكارية بين النيابة الإدارية وجامعة مدينة السادات، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة مدينة السادات في إطار التعاون المثمر بين النيابة الإدارية وجامعة مدينة السادات في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية والمجالات المتعلقة بدعم وتعزيز الجانب الأكاديمي في المجالات الدراسية.

وعلى هامش الزيارة التقى المستشار عدلي جاد، بطلاب كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات واستهلت كلمته بالترحيب بالحضور، وقام بتعريفهم بالنيابة الإدارية كأحد الهيئات القضائية وما تقوم به من دور بالغ الأهمية في مكافحة الفساد، وما يقوم به عضو النيابة من إرساء التقاليد القضائية الراسخة في العمل خلال أدائهم لرسالتهم السامية، وبما ينعكس على حسن معاملتهم للمتقاضين والمتعاملين مع النيابة الإدارية، بوصفهم شباب الغد وقضاة المستقبل، ليكونوا عنوانًا لهيئتهم القضائية العريقة التي سينتسبون إليها ورمزًا لإعلاء سيادة القانون.

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المستشار عـدلي جاد توقيع بروتوكول تعاون هيئة النيابة الإدارية جامعة مدينة السادات