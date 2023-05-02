رئيس النيابة الإدارية يلتقي طلاب كلية الحقوق بجامعة السادات

قام كل من المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة شادن معاوية حنفي رئيس جامعة مدينة السادات، بتبادل الدروع والهدايا التذكارية بين النيابة الإدارية وجامعة مدينة السادات، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية وجامعة مدينة السادات في إطار التعاون المثمر بين النيابة الإدارية وجامعة مدينة السادات في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية والمجالات المتعلقة بدعم وتعزيز الجانب الأكاديمي في المجالات الدراسية.

وعلى هامش الزيارة التقى المستشار عدلي جاد، بطلاب كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات واستهلت كلمته بالترحيب بالحضور، وقام بتعريفهم بالنيابة الإدارية كأحد الهيئات القضائية وما تقوم به من دور بالغ الأهمية في مكافحة الفساد، وما يقوم به عضو النيابة من إرساء التقاليد القضائية الراسخة في العمل خلال أدائهم لرسالتهم السامية، وبما ينعكس على حسن معاملتهم للمتقاضين والمتعاملين مع النيابة الإدارية، بوصفهم شباب الغد وقضاة المستقبل، ليكونوا عنوانًا لهيئتهم القضائية العريقة التي سينتسبون إليها ورمزًا لإعلاء سيادة القانون.

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