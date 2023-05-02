الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف فروا من السودان منذ اندلاع القتال.. مسئولون أمميون يحذرون من "كارثة كاملة"

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 100 ألف فروا من السودان منذ اندلاع القتال العنيف بين القوات المتناحرة في 15 أبريل.

وحذر مسؤولون من "كارثة كاملة" إذا لم يتوقف القتال، كما نزح 334،000 شخص آخر داخل السودان.

القتال مستمر في العاصمة الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، على الرغم من وقف إطلاق النار المقرر أن يكون ساري المفعول.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرثيس، لوكالة أسوشييتد برس يوم الإثنين، إن الجانبين اتفقا على الدخول في محادثات للتفاوض بشأن وقف إطلاق نار "مستقر وموثوق". وأضاف أن السعودية مكان محتمل للمحادثات.

في حالة إجراء محادثات، فسيكون هذا أول اجتماع بين الجانبين منذ بدء الصراع.

وقالت وزارة الصحة السودانية إن أكثر من 500 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 4000 في القتال.

وفشلت سلسلة مفاوضات من وقف إطلاق النار المؤقت، مع استمرار الجيش في قصف الخرطوم بضربات جوية في محاولة لإضعاف قوات الدعم السريع.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أولغا سارادو، للصحفيين في جنيف إن العدد الإجمالي البالغ 100 ألف يشمل أشخاصًا من السودان، ومواطني جنوب سودانيين عائدين إلى ديارهم، وأشخاصًا كانوا بالفعل لاجئين داخل السودان فارين من القتال، كما يفر اللاجئون عبر حدود السودان مع مصر في الشمال وتشاد في الغرب.

وأكملت معظم الدول الأوروبية إجلاء رعاياها، لكن روسيا قالت يوم الثلاثاء إنها سترسل أربع طائرات عسكرية لنقل أكثر من 200 شخص - بمن فيهم رعاياها ورعايا "دول صديقة" - من السودان.

في الخرطوم، ينفد الطعام والماء والكهرباء، ولكن يتم تخزين إمدادات المساعدات التي تشتد الحاجة إليها التي شحنتها الأمم المتحدة إلى بورتسودان بسبب العنف.

وفي الوقت نفسه، يعني انتشار النهب أنه لا توجد طريقة آمنة لتسليمهم. قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، إن المنشآت الصحية تعرضت للهجوم في الخرطوم، وبعضها يستخدم كقواعد عسكرية.

وقال لبي بي سي: "حتى الآن، تم الإبلاغ عن حوالي 26 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية.

وأسفرت بعض هذه الهجمات عن مقتل عاملين في مجال الرعاية الصحية ومدنيين في هذه المستشفيات". وأضاف "كما تعلمون أن بعض هذه المستشفيات تستخدم كقواعد عسكرية وقد طردوا الموظفين وطردوا المرضى من مرافق الرعاية الصحية هذه".

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، عبده دينق، يوم الإثنين، إن أكثر من أسبوعين من القتال المدمر يهدد بتحويل الأزمة الإنسانية في البلاد إلى "كارثة كاملة".