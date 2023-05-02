اجتماع مهم للجنة الكرة فى الزمالك اليوم

كشف الإعلامي خالد الغندور بأن لجنة الكرة فى الزمالك ستعقد اجتماعا هاما اليوم الثلاثاء لمناقشة عدة أمور تخص فريق الكرة .

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "اجتماع هام للجنة الكرة بنادي الزمالك اليوم".

وأضاف "اجتماع لجنة الكرة لمناقشة حال الفريق وتقييم ما سبق ومستقبل النادي في الموسم الجديد، وتبادل الآراء في مستوى اللاعبين وترشيح الصفقات القادمة من لجنة الكرة".

وكان الزمالك قد اعتذر عن المشاركة فى مباراة السوبر أمام الأهلي والتى مقررا اقامتها يوم الجمعة المقبلة بالإمارات بسبب اعتراضه على تعرضه للظلم فى ملف ايقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي ، واتخاذ قرارات لصالح الفريق المنافس .