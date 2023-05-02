برلماني: أموال الأوقاف كنز حقيقي والوزير مؤتمن عليها

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن الأوقاف فشلت فشل ذريع في استثمار أموال الأوقاف على النحو الأمثل، قائلا: أموال الأوقاف كنز حقيقي والوزير مؤتمن عليها وهو حق الغلابة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مواجهة وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

وأشار حسام المندوه، إلى أنه في 2018 تم الإعلان عن حجم الوقف بنحو 114 ألف وقف، وكان مقدرها بنحو ترليون و37 مليار جنيه، قائلا: الآن تقدر قيمة الوقف بنحو 2 ترليون جنيه.

وأكد عضو البرلمان، أن كل أموال الوقف تدر ربح يقدر بـ2 مليار جنيه وهو رقم زهيد جدا، مشيرا إلى أن ذلك فشل ذريع.

وقال النائب حسام الحسيني: "لو حطينا فلوس الوقف في البنوك هتجيب فوائد أكثر من ذلك"، مطالبا بضرورة تقييم استثمار أموال الوقف.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشايخ غير قادرين على إدارة الوقف، مؤكدا أنهم "نظار على الوقف"، مشددا على ضرورة إدارة أموال الوقف على النحو الأمثل.

وانتقد النائب وجود الأراضي التابعة للأوقاف بدون استثمار أو إقامة مشروعات عليها، مستشهدا بمنطقة بولاق الدكرور التي يوجد بها العديد من الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، ولا يتم الاستفادة منها.

وطالب حسام المندوه الحسيني، بتقرير سنوي عن استغلال أموال الوقف والاستفادة منها، مشددا على ضرورة محاسبة الإيرادات والمصروفات، ليتم محاسبة المقصرين.