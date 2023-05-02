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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يتعرض لخسائر بالجملة بعد الانسحاب من السوبر

الزمالك يتعرض لخسائر بالجملة بعد الإنسحاب من السوبر

الزمالك
الزمالك
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تسبب القرار الذى اتخذه نادي الزمالك بالإنسحاب من المشاركة فى مباراة السوبر أمام الأهلي المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبلة فى عدة خسائر بالجملة للفريق الأبيض .

وسيواجه الزمالك معرضا لعدة خسائر سيكون على رأسها توقيع عقوبة ضده بالحرمان من المشاركة فى البطولة لمدة عامين لإنسحابه مع تغريمه مليون جنيه ، بالإضافة الى انه بات مهددا لعقوبة جديدة من اتحاد الكرة لأنه حرم الجبلاية من بعض الأرباح التجارية والتسويقية التى يفرضها راعي البطولة .

كما حرم الزمالك نفسه من انعاش خزينته بالأموال حال مشاركته فى هذه البطولة ،هى الفترة التى يحتاج فيها النادي لسيولة مالية بسبب الحجز على أرصدته فى البنوك .

ولم تتوقف الخسائر فقط عند الأمور المالية بل طالت الجانب الفني لأن النادي كان سيكون على موعد مع تحقيق لقب جديد حال فوزه بالمباراة ، فى ظل الموسم الصعب الذى يعيشه الفريق بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا وخسارته لقب كأس مصر الأخير أمام الأهلي .

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