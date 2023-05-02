الزمالك يتعرض لخسائر بالجملة بعد الانسحاب من السوبر

تسبب القرار الذى اتخذه نادي الزمالك بالإنسحاب من المشاركة فى مباراة السوبر أمام الأهلي المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبلة فى عدة خسائر بالجملة للفريق الأبيض .

وسيواجه الزمالك معرضا لعدة خسائر سيكون على رأسها توقيع عقوبة ضده بالحرمان من المشاركة فى البطولة لمدة عامين لإنسحابه مع تغريمه مليون جنيه ، بالإضافة الى انه بات مهددا لعقوبة جديدة من اتحاد الكرة لأنه حرم الجبلاية من بعض الأرباح التجارية والتسويقية التى يفرضها راعي البطولة .

كما حرم الزمالك نفسه من انعاش خزينته بالأموال حال مشاركته فى هذه البطولة ،هى الفترة التى يحتاج فيها النادي لسيولة مالية بسبب الحجز على أرصدته فى البنوك .

ولم تتوقف الخسائر فقط عند الأمور المالية بل طالت الجانب الفني لأن النادي كان سيكون على موعد مع تحقيق لقب جديد حال فوزه بالمباراة ، فى ظل الموسم الصعب الذى يعيشه الفريق بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا وخسارته لقب كأس مصر الأخير أمام الأهلي .