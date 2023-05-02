طلب إحاطة لرئيس الوزراء لعدم اتخاذ الإجراءات لحل مشكلات صناعة الغزل والنسيج

تقدم النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة ووزير المالية بشأن (عدم اتخاذ الاجراءات لحل مشكلات صناعة الغزل والنسيج)، وذلك استجابة لشكاوي العاملين في صناعة الغزل والنسيج ومن أجل تطوير الصناعة الوطنية.

وأوضح في طلبه أن العاملين في صناعة الغزل والنسيج يعانون من مشكلات متعددة ولذلك لابد من العمل على تشجيع الصناعة الوطنية لزيادة الانتاج ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل.

وأضاف: يعاني العاملين في مجال صناعة الغزل والنسيج من مجموعة مشكلات تؤدي إلى تدهور هذه الصناعة الهامة والتي كانت مصر تاريخيا دولة رائدة في هذا المجال، حيث يفاجئ العاملون في هذه الصناعة بدخول كميات من مخرجات هذه الصناعة (مستوردة) دون دفع الرسوم أو الجمارك المقررة قانونا مما يهدد المنتج المحلي كما يعاني هذا القطاع من صعوبة إجراءات التراخيص التي تعطل قيام صناعة وطنية في هذا المجال.

وأكمل: ولذلك اتقدم بطلب الإحاطة هذا و أرجو من سيادتكم إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته في أسرع وقت نظرا لأهمية الموضوع.

