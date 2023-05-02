محافظ الغربية يناقش مع مسئول مجلس الوزراء مشروعات حياة كريمة

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، بالمهندس محمد سالم مسئول المشروعات بمجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة.



وخلال اللقاء تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة والجاري تنفيذها داخل ٥٤ قرية و٨٨ تابع بمركز زفتى في ٢٢ قطاع خدمي، تم نهو ٥٤٧ مشروع من إجمالي ٨٨٨ مشروع بنسبة تنفيذ تخطت ال ٨٢%.

وأكد محافظ الغربية على استمرار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات الدورية بهدف الانتهاء من كافة المشروعات في تلك المرحلة.

وأضاف رحمي أن المحافظة استعدت جيدا لبدء المرحلة الثانية من المبادرة في مراكز المحلة، بسيون، قطور وكفر الزيات، من خلال إعداد ملفات متكاملة تشمل احتياجات المواطنين، ورؤية المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني بتلك المراكز، كما تم البدء فعليا في تنفيذ أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لخدمة الأهالي داخل تلك القرى.

ومن جانبه أشاد المهندس محمد سالم بتميز محافظة الغربية في سرعة نهو العديد من المشروعات في القطاعات المختلفة، وخاصة داخل قريتي نهطاي وتفهنا العزب.