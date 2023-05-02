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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص في الإسماعيلية بقصد الاتجار

ضبط كمية من المواد
ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة 3 أشخاص بالإسماعيلية.. بقصد
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 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية) وبحوزته (عدد 6 لفافات من نبات الهيدرو المخدر وزنت 3,220 كيلو جرام – عدد 5 لفافات من مخدر الأفيون وزنت 6,250 كيلو جرام -مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد نقلها من (أحد الأشخاص – مقيم بالإسماعيلية) إلى (آخر "له معلومات جنائية" - مقيم بالإسماعيلية).
  عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول.
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (750 ألف جنيه تقريباً).
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الامن العام قناة السويس