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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مبعوث أممي يشيد بإدراك طرفي النزاع بالسودان لحجم وخطورة الصراع الراهن في البلاد

فولكر بيرتس
فولكر بيرتس
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أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس،بوعي وإدراك قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بضرورة العمل على إنهاء النزاع الراهن في البلاد.

وشدد بيرتس ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (الثلاثاء) ـ على وجود نوايا جادة حاليا لدى طرفي النزاع في السودان للتوصل إلى حل نهائي للنزاع بعد إدراكهم مدى خطورة هذا الوضع الراهن على البلاد. 

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أعلنت فيه البعثة الأممية لدى السودان أن طرفي النزاع وافقا على إيفاد ممثلين لإجراء مفاوضات قد تعقد في السعودية.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت يوم الأحد الماضي أن أمينها العام قرر إرسال وكيله للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث فورا إلى المنطقة في ضوء الأزمة المتدهورة في السودان.

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