جوتيريش يعين منسقة مقيمة للأمم المتحدة للشئون الإنسانية في السودان

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كلمنتين نكويتا سلامي، من الكاميرون، نائبة لممثله الخاص في السودان، وستصبح أيضا منسقة مقيمة للأمم المتحدة ومنسقة للشئون الإنسانية في السودان خلفا لـ"كاردياتا لو نديا"، من السنغال، التي أعرب الأمين العام عن امتنانه لتفانيها في العمل.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تتمتع نكويتا سلامي بخبرة تمتد ثلاثين عاما في مجال الشئون الإنسانية والحماية، غالبيتها في الميدان، وخلال السنوات الثلاث الماضية عملت مديرة للمكتب الإقليمي لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.