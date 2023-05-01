اتحاد العمال: حوار الرئيس مع أصحاب المصانع يؤكد اهتمام الدولة بتعظيم الإنتاج المحلي

أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء صندوق اعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، هو استكمال للحزمة الاجتماعية التي تتبناها الدولة للعمالة غير المنتظمة على مدار السنوات القليلة الماضية، بداية من صرف اعانة مادية وقت الازمات، و وثيقة أمان، وقانون التأمين الاجتماعي والذي نص على ان الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراك صاحب العمل،والعامل يتحمل اشتراكه ليحصل العامل على معاش كريم، فضلا عن نظام التأمين الصحي الجديد فكل من يحمل الجنسية المصرية هسيكون تحت مظلة هذا القانون وستتحمل الدولة علاج غير القادرين وفي مقدمتهم العمالة المنتظمة .

وأضاف أن مشروع قانون العمل المعمول به نص على وجود صندوق رعاية للعمالة غير المنتظمة فضلا عن اعلان الرئيس عن صندوق طوارئ، ووثيقة التأمين ضد المخاطر والتي سيشترك فيها العمالة غير المنتظمة.

وأوضح البدوي في مداخلة هاتفية مع برنامج مصر جديدة، تقديم مصر جديدة، المذاع على قناة ETC، أنه فور الانتهاء من الاجراءات القانونية لصندوق اعانة العالمة غير المنتظمة سيتم الاعلان عن كافة التفاصيل الخاصة به، وسيكون هناك لائحة، مثبت فيه حالات محددة للصرف وطرق الصرف، والجهة المسؤولة والمشرفة عليه ، وهناك آليه ومنظومة سيعمل بها الصندوق.

وأبدى رئيس اتحاد عمال مصر إعجابه بنقاش الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اصحاب المصانع التي تم افتتاحها اليوم بالتعاون مع مبادرة ابدأ ، منوها أن حوار الرئيس تمركز حول نوع الإنتاج، وكميته ، ومستقبل الإنتاج المحلي لكل مصنع، والوضع الحالي للمصنع ، مشيرا الي ان هذا الحوار يؤكد أن الدولة ستعتمد على المنتج المحلي وعن قناعتها بأن الإنتاج شعار المرحلة وليس الإنتاج فقط بل الاعتماد على المنتج المحلي وأن هذا هيساعد في إعادة التوازن للاقتصاد.