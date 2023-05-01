خالد عبد العزيز: المحور الاجتماعي بالحوار الوطني يتضمن 6 قضايا رئيسية

قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر لجنة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس جهة تنفيذية مثل الحكومة أو جهة تشريعية مثل البرلمان، وإنما هو مجموعة تتحاور وتنتج توصيات قابلة للتنفيذ أو المناقشة وتحال لمجلس النواب إن كانت بحاجة لتعديل تشريعي.

وأوضح «عبد العزيز» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أننا بحاجة للعمل بهدوء وأن تخرج التوصيات الخاصة بالحوار الوطني تكون بشكل منطقى، كي يرى من يستقبلها إمكانية تنفيذها بشكل فعلي.

وأشار مقرر لجنة المحور المجتمعي بالحوار الوطني إلى أن المحور الاجتماعي يتتضمن 6 قضايا هي التعليم والصحة والثقافة والهوية الوطنية وزيادة السكان والأسرة والتماسك المجتمعي والشباب