تيسير مطر يطالب جميع القيادات السياسية بالتعبير عن آرائها بكل وضوح خلال الحوار الوطني

دعا النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، جميع القيادات السياسية أن تعبر عن آرائها بكل وضوح وصراحة خلال المشاركة في الحوار الوطني الذي تنطلق جلساته الأربعاء المقبل.

وقال "مطر" خلال كلمته باجتماع تحالف الأحزاب المصرية المنعقد الآن بمقر حزب إرادة جيل: " الحوار الوطني سوف يناقش جميع القضايا والملفات دون خطوط حمراء".

وأكد "مطر" أن المشاركه في الحوار الوطني فرض وواجبة علي كل مواطن مصري غيور علي بلده، مؤكدا أن أهم شيء في مسألة الحوار الوطني أن الذي دعا إليه هو الرئيس عبد الفتاح السيسى.