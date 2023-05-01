رضا شحاتة يضم 24 لاعبا لقائمة المحلة استعدادا لسموحة

أعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة، قائمة الفريق التي سوف تخوض لقاء سموحة غدا ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ستاد المحلة غدا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء.

وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: محمود رضا، عمرو شعبان، محمود الحضري، أحمد ميهوب.

خط الدفاع: أحمد رضا، محمود علاء، محمد جابر، السيد الشبراوي، طارق سامي، إيهاب سمير، محمد بازوكا، هاني عادل، معاذ الحناوي، مصطفي العش.

خط الوسط: أحمد الشيخ، أحمد الجعيدي، إبراهيم عايش، أحمد النادري، مصطفي أسامه "ديشا".

الهجوم: كريم مصطفي، حازم مرسي، تشارليز، عبدالرحمن عاطف "أجويرو"، جبريال أوريك.