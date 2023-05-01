إزالة 74 ألف متر تعديات على أراضي أملاك الدولة بحي المعصرة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الحملة المكبرة لتنفيذ عدة إزالات ضمن الموجة الـ ٢١ في مرحلتها الأولى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي أملاك الدولة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لتحقيق المستهدف طبقا للتوجيهات الرئاسية وتعليمات محافظ القاهرة.

وطبقا لجهود الأجهزة التنفيذية بحي المعصرة بقيادة اللواء عمرو عيسوي فى إطار خطة الدولة لاسترداد الاراضى المتعدى عليها ورفع كافة المخالفات بتنفيذ عدة قرارات ازالة لتعدي على اراضي أملاك دولة تنفيذا للتوجيهات مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى.

في هذا السياق قامت الأجهزة المعنية والقوة المرافقة وباستخدام معدات الحي وتوفير العمالة اللازمة بحمله إزالة مكبرة ضمن المستهدف من الموجة ٢١ والتي تمثلت في تنفيذ قرار رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ بازالة التعديات كليا بقطعة ارض بمساحة ٩٠٠٠ متر مربع خلف مساكن عرب سلام بشارع الرشاح.

كما تم تنفيذ القرار رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ على مساحة ٢٣٠٠٠ متر مربع خلف مساكن عرب النعام مع كورنيش النيل الى جانب تنفيذ قرار ازالة تعديات بجوار منفذ بيع الاسمنت بكورنيش النيل بجوار مساكن عرب النعام على مساحة ٤٢٠٠٠ متر مربع ليكون اجمالي ما تم تنفيذه اليوم من ازالة التعديات على اراضي باجمالي مساحة ٧٤ الف متر مربع.

وتمت الحملة بحضور رئيس حي المعصرة ومأمور قسم شرطة ومرافق المعصرة ومديري ادارات الاملاك والازالات والمتابعة الميدانية والاشغالات وكافة الاجهزة التنفيذية والمعنية.



وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان جميع الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية تبذل قصاري جهدها للحد من المخالفات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة كاملة وانهاء كافة التعديات بالاستيلاء علي أراضي الدولة وتنفيذ الازالة الفورية لاي مخالفات بناء يتم رصدها وتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين.

كما شددت على رؤساء احياء المنطقة الجنوبية واجهزتها التنفيذية بالمتابعة المستمرة لرصد اية تعديات وازالتها في المهد قبل ان يصعب ازالتها الى جانب توفير كافة المعدات وفرق العمل للتصدي لكافة محاولات خرق القانون واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها.