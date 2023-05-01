إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة 121 فدانًا بحي التبين

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن استمرار جهود إحياء المنطقة لتنفيذ أعمال الموجه الـ ٢١ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بمختلف أحيائها، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات علي الاراضي الزراعية.

وأوضحت «عبدالمنعم» أن الأجهزة التنفيذية بإحياء المنطقة الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بتنفيذ المستهدف ضمن الموجة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، مشددة على رؤساء احياء المنطقة الجنوبية بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدوري علي الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.

وفي اطار ذلك تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم جهود الاجهزة التنفيذية بحي التبين بقيادة الدكتور احمد ابراهيم القزاز، وبحضور كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية، والاجهزة المعنية والقوات الشرطية، بتنفيذ قرارات ازالة التعديات الواقعة علي اراضى الدولة المستهدف تنفيذها ضمن الموجه الحادية والعشرون الكائنة بمنطقة الاتوستراد بشارع القومية للاسمنت، وتمت ازالة كليه بمساحة ٥٠٨ الف و٢٠٠ متر تقريبًا بما يعادل ١٢١ فدانا تقريبا.

وتمت الحملة بحضور مدير الاسكان بالحي والمتابعة الميدانية وادارة الاملاك وبمشاركة شرطة المرافق بالتبين وقوة مرافقة من قسم شرطة التبين وتم تحرير محاضر التنفيذ اللازمة بمعرفة مدير منطقة الاسكان وقسم شرطة التبين.