"الشباب" تنفذ دورة تدريبية عن التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة لأبناء المحافظات الحدودية

نفذت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، دورة تدريبية لأبناء المحافظات الحدودية عن التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة ضمن فعاليات برنامج اهل مصر لمحافظات (شمال سيناء - البحر الأحمر-جنوب سيناء-الوادى الجديد- مطروح- أسوان).

وتضمنت الدورة الحديث عن المشكلات والمعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة، وعرض المشكلات التي تواجه الشباب في إقامة المشاريع، مثل توفير المكان والتمويل والتسويق وعرض الحلول المناسبة لتلك المشكلات وذلك من خلال حوار مفتوح مع شباب المحافظات الحدودية.