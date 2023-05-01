نائب يطالب بمراعاة ظروف المواطنين في فاتورة استهلاك الكهرباء

قال النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، إن جمهورية مصر العربية تعد من أول الدول التي أدركت أهمية استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وذلك للمساهمة في تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الأولية، وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب تقرير مشروع قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وقال "شمس الدين" إن فلسفة القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هذه المحطات النووية لتوليد الكهرباء بغرض تحليل العقوبات التي تواجه الهيئة، وكل هذه الأمور طيبة وشيء ممتاز ونوافق عليه راجين أن يكون له الأثر الايجابي في تخفيف الأعباء عن المواطن المصري الذي يستهلك الكهرباء ومراعاته في فاتورة استهلاك الكهرباء خاصة المواطن الكادح الغلبان