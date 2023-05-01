فرع ثقافة أسيوط يناقش مخاطر الهجرة غير الشرعية

شهدت مكتبة آل عابدين بموشا برئاسة الأستاذ ياسر عبداللاه التابعة لفرع ثقافة أسيوط محاضرة تثقيفية بعنوان "مخاطر الهجرة غير الشرعية" وذلك بمقر المكتبة حاضرها الكاتب عبد العظيم عبد الصمد .

تناول خلال الندوة الحديث حول مفهوم الهجرة غير الشرعية وماهي الطرق والدوافع للشباب للهجرة غير الشرعية منها الاقتصادية والاجتماعية

كما قدم رؤية جوهرية طرق الهجرة غير الشرعية منها الطرق البرية والتسطيح وعن طريق الانفاق والسفر بالبحر وما يسمى بطرق الموت والتعريف ببعض المصطلحات مثل بلد المنشأ والمقصد وبلد العبور

بينما قدم بعض النصائح الهامة لتجنب الهجرة غير الشرعية التعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة منها التدريب المهني والمشروعات التنموية الصغيرة و التنويه عن المبادرات الرئاسية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت عنوان "مراكب النجاة".

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة على التثقيف الصحيح للشباب وخلق فكر ثقافي متميز من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الأستاذ ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط.