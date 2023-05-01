حبس تاجر مخدرات بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بحبس متهم بالاتجار في المخدرات والبنج الطبي وحيازة سلاح نارى غير مرخص، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحرى حول نشاطه الإجرامى، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائى لفحصها.

القى رجال مباحث القاهرة القبض على تاجر مخدرات بحوزته حشيش وبنج طبى بمنشأة ناصر.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه – حال تواجده بالشقة محل سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – عدد 16 عبوة "بنج طبى"– فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار- مبلغ مالى – ميزان حساس).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.