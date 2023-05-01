إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز النشر الدولي بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن مركز النشر الدولي يعد من المراكز الهامة داخل الجامعة؛ مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به في خدمة البحث العلمي والنهوض بالعملية البحثية، موضحا أن المركز يهدف إلى إرشاد و توجيه طلاب الماجستير والدكتوراه والباحثين أثناء تحضير الأبحاث والرسائل العلمية، ويتم ذلك من خلال نخبة من الخبراء المتخصصين بالجامعة.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلي أن مركز النشر الدولي يقدم العديد من الخدمات لطلاب الماجستير والدكتوراه، والباحثين منها التحليل الإحصائي، والاستشارات العلمية، و تنسيق الرسائل والبروتوكولات، وحساب حجم العينة، وإعادة الصياغة “الاقتباس”، والتدقيق اللغوي والترجمة.

يذكر أن تشكيل مجلس إدارة مركز النشر الدولي وفريق العمل جاء كالآتي الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس الإدارة، الدكتور جمال المصري أستاذ ورئيس قسم الهندسة الزراعية مدير مركز النشر الدولي.



الدكتورة إيمان محمد أبو الحسن أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري ونائب مدير المركز، الدكتور سامح سعد الدمراني أستاذ مساعد كلية الآداب ووكيل معهد الدراسات الأفروآسيوية ومدير مكتب التعاون الدولي عضو مجلس إدارة المركز، الدكتورة إلهام علي محمد الخواص مدرس كلية العلوم عضو مجلس إدارة المركز، الدكتورة دينا سليم حسين جريش مدرس كلية التربية عضو مجلس إدارة المركز، منى صالح المدير الإداري.