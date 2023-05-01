7 نصائح للوقاية من حوادث الطرق

لتجنب حوادث السير على الطرق السريعة يجب عليك اتباع 7 نصائح نستعرضها من خلال الفيديوجراف التالي:



1- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

2- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

3- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

4- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

5- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق وتجنب الانشغال بغير الطريق

6- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

7- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.