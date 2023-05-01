7 نصائح للوقاية من حوادث الطرق

لتجنب حوادث السير على الطرق السريعة يجب عليك اتباع 7 نصائح نستعرضها من خلال الفيديوجراف التالي:
1- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
2- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.
3- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
4- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
5- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق وتجنب الانشغال بغير الطريق
6- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
7- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.