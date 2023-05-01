ads
الإثنين 01 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

7 نصائح للوقاية من حوادث الطرق

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لتجنب حوادث السير على الطرق السريعة يجب عليك اتباع 7 نصائح نستعرضها من خلال الفيديوجراف التالي:


1- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

2- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

3- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

4- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

5- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق وتجنب الانشغال بغير الطريق

6- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

7- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

تعاطى المواد المخدرة المواد المخدرة حوادث السير حوادث الطرق فيديوجراف نصائح للوقايه مواد المخدرة المواد المخدر