التضامن الاجتماعي توضح تعريف العمالة غير المنتظمة بالقانون الجديد

قالت الدكتورة ميرفت صبرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمن الاجتماعي ، إن مشروع القانون الجديد في مجلس النواب يستهدف تعريف مصطلح "العمالة غير المنتظمة"، وانه يعرف العامل غير المنتظم على أنه عامل يعمل بشكل غير دائم ، ويتنقل من عمل الى آخر تابعين لأفراد.

واضافت الدكتورة ميرفت صبرين ، عبر مع فضائية "دي إم سي"، اليوم الاثنين، أن التعريف يشمل أيضا العامل الذي يمتهن أكثر من مهنة في نفس الوقت لتحسين الدخل، مشيرة إلى أن القانون يضم فئات عمال الزراعة والمقاولات وتدوير المخلفات وعمال النقل والتوصيل وتجارة التجزئة والباعة الجائلين.

وتابعت مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمن الاجتماعي، أن الدولة بدأت عملها في صرف منحة العمالة غير المنتظمة مع أزمة كورونا ، مما سمح ببناء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة تضم 6 ملايين عامل، وتم صرف المنحة لحوالي 1.6 مليون عامل.

وأوضحت مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمن الاجتماعي، أن فئة الصيادين من أول الفئات التي دخلت ضمن مبادرات دعم العمالة الغير منتظمة من خلال مبادرة “بر أمان” وتم توزيع مستلزمات صيد على حوالي 42 ألف صياد بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.